Sosyal medya fenomenlerine operasyon: Önümüzdeki günlerde yeni isimler duyulacak

İçişleri Bakanlığı ve MASAK "sosyal medya fenomenlerine" yönelik operasyonlarına hız verdi. 12 fenomenin şirketine kayyum atandı. Çok sayıda gözaltıların olduğu olayda A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında yaşananların perde arkasını anlattı. Karataş önümüzdeki günlerde operasyonun farklı isimlere de sıçrayacağını bildirdi.