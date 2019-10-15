Sosyal medya bu klibi konuşuyor Başkan Erdoğan'ın sesinden "Çünkü Biz Türkiye'yiz" mesajı... |Video

A Haber ekibi tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından derlenen "Biz Türkiye'yiz" adlı klip büyük beğeni topladı. Başkan Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözleri ve "Barış Pınarı" harekatı mesajlarına da yer aldığı video klip sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. İşte o klip...