22 Mart 2024, Cuma
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Sosyal konutlar hak sahiplerine verilmedi! İBB tabela değiştirip proje sahip çıktı
AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Pendik'te 432 sosyal konut inşa etti. Ancak, 2019'da göreve gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimi aradan geçen 6 yıla rağmen evleri hak sahiplerine teslim etmedi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. İşte detaylar…