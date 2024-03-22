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Sosyal konutlar hak sahiplerine verilmedi! İBB tabela değiştirip proje sahip çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 12:53
AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Pendik'te 432 sosyal konut inşa etti. Ancak, 2019'da göreve gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimi aradan geçen 6 yıla rağmen evleri hak sahiplerine teslim etmedi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.  İşte detaylar…
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