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Sosyal Konut Projesi’nin kuraları il il açıklanıyor! 5. etap kura takvimi belli oldu!

A Haber
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Giriş: 20.12.2022 13:43
Toplu Konut İdaresi'nin beşinci etap kura takvimi belli oldu. 20 Aralık 2022 tarihi itibariyle Yozgat ve Rize'den başlayacak 5'nci etap kura çekilişi 13 Ocak 2023'e kadar devam edecek. Detayları A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu aktardı.

12 ilde gerçekleştirilecek 44 bin 303 konutun hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:

20-21 Aralık 2022: Yozgat 1882 konut

20 Aralık 2022: Rize 1100 konut

21 Aralık 2022: Artvin 500 konut

22 Aralık 2022: Kırıkkale 919 konut

23 Aralık 2022: Kırşehir 1139 konut

23-24 Aralık 2022: Trabzon 2 bin 550 konut

24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

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