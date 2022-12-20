20 Aralık 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sosyal Konut Projesi’nin kuraları il il açıklanıyor! 5. etap kura takvimi belli oldu!
Toplu Konut İdaresi'nin beşinci etap kura takvimi belli oldu. 20 Aralık 2022 tarihi itibariyle Yozgat ve Rize'den başlayacak 5'nci etap kura çekilişi 13 Ocak 2023'e kadar devam edecek. Detayları A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu aktardı.
12 ilde gerçekleştirilecek 44 bin 303 konutun hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:
20-21 Aralık 2022: Yozgat 1882 konut
20 Aralık 2022: Rize 1100 konut
21 Aralık 2022: Artvin 500 konut
22 Aralık 2022: Kırıkkale 919 konut
23 Aralık 2022: Kırşehir 1139 konut
23-24 Aralık 2022: Trabzon 2 bin 550 konut
24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut
2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut
2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut
6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut
7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut
10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut