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Sosyal konut projesi ev-kira fiyatlarını düşürecek mi? Tarihinin en büyük sosyal konut projesi ekonomiyi nasıl etkileyecek?

A Haber
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Giriş: 14.09.2022 15:44
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Peki ekonomiye ve konut sektörüne etkileri ne olacak? Konut projesinde başvurular nasıl yapılacak, şartlar neler? Konut sektörü nasıl etkilenecek? İlk anahtar teslimi kaç yıl sonra? Sosyal konut projeleri ne zaman teslim edilecek? İnşaat maliyetleri düşecek mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen değerlendirdi. Şen, “Dar gelirli vatandaşlarımızı ilgilendiren çok önemli bir atılım. Dünyada yaşanan krizler ve tedarik zincirindeki aksaklıklar maliyetleri yükseltti. Buda dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacı olan konutu almasını engelledi. Bu projeyle dar gelirli vatandaşlarımız ihtiyacı olan projelere kavuşmuş olacak. Evler 2 yılda teslim edilecek. Çok kısa sürede olmasa da kiralarda düşmeler yaşanacaktır. Balon olan kira fiyatlarının gerilemesine ve stabil hale gelmesine sebep olacaktır.” dedi.
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