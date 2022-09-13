Sosyal konut projesi başlıyor! Dar gelirli aileler için 250 bin konut satışa çıkacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi bugün açıklanıyor. Gözler bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da olacak. 16 bin TL'den az geliri olana 4 bin 200 TL taksitle ucuz ev. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban anlatırken A Haber canlı yayınına katılan gayrimenkul danışmanı Sühran Aras önemli değerlendirmelerde bulundu.

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