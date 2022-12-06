Sosyal konut hak sahipleri belirleniyor! Tuzla’da 20 bin 920 konut inşa edilecek

250 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Tuzla'da inşa edilecek 20 bin 920 konut için "Hak Sahipliği Belirleme Kurası"nın yapılacağı tarih açıklandı. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek ayrıntıları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN