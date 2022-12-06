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Sosyal konut hak sahipleri belirleniyor! Tuzla’da 20 bin 920 konut inşa edilecek

A Haber
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Giriş: 06.12.2022 09:10
250 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Tuzla'da inşa edilecek 20 bin 920 konut için "Hak Sahipliği Belirleme Kurası"nın yapılacağı tarih açıklandı. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek ayrıntıları aktardı.
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