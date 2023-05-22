Sosyal belediyecilik anlayışı ile yol devam! Tokatköy’deki kentsel dönüşüm projesi tam gaz

İstanbul'daki AK Partili belediyeler, "sosyal belediyecilik" anlayışı ile hizmet odaklı çalışmalarını her daim tempolu bir şekilde yürütüyor. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan çevre projelerine pek çok alanda ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verilmeye çalışılıyor. O belediyelerden biri de Beykoz. İşte ilçenin çehresini değiştiren projeler…

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