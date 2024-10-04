Soruşturmada cep telefonu detayı! Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar buluşması

Narin Güran cinayeti soruşturmasında çalışmalar devam ediyor ve artık sonra gelindi. İtirafçı Nevzat Bahtiyar ile katil zanlısı olan amca Salim Güran’ın yan yana olduğu cep telefonu alan daraltmasından tespit edildi. Detayları A Haber Sinan Yılmaz aktardı.

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