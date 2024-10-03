Soruşturmada 13 dakika detayı! Narin kaybolduktan sonra Salim ve Nevzat neden buluştu?

Narin Güran cinayeti soruşturmasında kamera görüntüleri ve zanlıların cep telefonları TÜBİTAK tarafından büyük bir titizlikle inceleniyor. Dosyada amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın cep telefonu sinyallerine dair önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

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