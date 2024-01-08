08 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sonu gelen katil Netanyahu kendi Kabine’sine suçlama: Yalan testi yapılsın

Sonu gelen katil Netanyahu kendi Kabine’sine suçlama: Yalan testi yapılsın

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.01.2024 09:02
İsrail'de hükümetin, Gazze'deki savaşa ilişkin anlaşmazlıklar yaşadığı iddiaları hızla artarken İşgalci İsrail’in katil başbakanı Netanyahu'nun yaptığı son açıklama gözleri Tel Aviv'e çevirdi. Kendi bakanlarını ve kurmaylarını 'bilgi sızdırmakla' suçlayan Netanyahu, üst düzey toplantılara katılan tüm yetkililere 'yalan makinesi testi' uygulanması gerektiğini savundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Murat Kurum A Haber’de
Murat Kurum A Haber'de
Emekliye refah payı ne kadar olacak?
Emekliye refah payı ne kadar olacak?
İYİ Parti’de seçim hazırlıkları!
İYİ Parti’de seçim hazırlıkları!
CHP’de İmamoğlu krizi! Adaylar açıklanamıyor
CHP’de İmamoğlu krizi! Adaylar açıklanamıyor
Zengezur Koridoru için tarih verdi!
Zengezur Koridoru için tarih verdi!
Murat Kurum A Haber’de
Murat Kurum A Haber'de
Katilin son çırpınışları! Bakanları hedef gösterdi
Katilin son çırpınışları! Bakanları hedef gösterdi
27 ilde göçmen operasyonu
27 ilde göçmen operasyonu
İsrail saldırıları! Şehit aileleri A Haber’e konuştu
İsrail saldırıları! Şehit aileleri A Haber’e konuştu
Kurum çalışmalara başladı! Vatandaşla buluştu
Kurum çalışmalara başladı! Vatandaşla buluştu
Hemen çalışmalara başladı! Masada...
Hemen çalışmalara başladı! Masada...
AK Parti bu illeri sarı hale getirebilir
"AK Parti bu illeri sarı hale getirebilir"
Daha Fazla Video Göster