08 Ocak 2024, Pazartesi
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Sonu gelen katil Netanyahu kendi Kabine’sine suçlama: Yalan testi yapılsın
İsrail'de hükümetin, Gazze'deki savaşa ilişkin anlaşmazlıklar yaşadığı iddiaları hızla artarken İşgalci İsrail’in katil başbakanı Netanyahu'nun yaptığı son açıklama gözleri Tel Aviv'e çevirdi. Kendi bakanlarını ve kurmaylarını 'bilgi sızdırmakla' suçlayan Netanyahu, üst düzey toplantılara katılan tüm yetkililere 'yalan makinesi testi' uygulanması gerektiğini savundu.