Son yüzyılın en yıkıcı depremi! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyarbakır’daki deprem çalışmalarını koordine etmek üzere görevlendirilen ve bölgeye giden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, “Diyarbakır’da toplam 7 binada çökme var. Provokatif paylaşımlar insanları manipüle ediyor.” ifadelerini kullandı.

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