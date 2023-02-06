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Son yüzyılın en yıkıcı DEPREMİ! A Haber ekipleri DEPREM bölgelerinde... Depremle ilgili son gelişmeleri A Haber canlı yayınında tek tek aktardılar

A Haber
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Giriş: 06.02.2023 12:49
Son dakika deprem haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4'lük deprem tüm Türkiye'yi sarstı. A Haber ekipleri depremin hemen ardından haber nöbetine başladı. Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Hatay... Ekipler son gelişmeleri canlı yayında tek tek aktardı.
Son yüzyılın en yıkıcı depremi SON YÜZYILIN EN YIKICI DEPREMİ

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