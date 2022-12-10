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Son yılların en kurak ekim ayı yaşandı! Türkiye’de kuraklık tehlikesi ne durumda?

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Giriş: 10.12.2022 16:39
Yağışların azalmasıyla Marmara ve Ege'de son yılların en kurak ekim ayı yaşandı. Peki ilerleyen zamanlarda kuraklıkla karşılaşılacak mı? İşte tüm detaylar…
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