Son yılların en kurak ekim ayı yaşandı! Türkiye’de kuraklık tehlikesi ne durumda?

Yağışların azalmasıyla Marmara ve Ege'de son yılların en kurak ekim ayı yaşandı. Peki ilerleyen zamanlarda kuraklıkla karşılaşılacak mı? İşte tüm detaylar…

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