03 Ekim 2024, Perşembe
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Son yılların en kritik MGK'sı!
Son yılların en kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Toplantının ana gündemi ise Orta Doğu'da yaşanan gerilimler olacak. İsrail’in Filistin’de uyguladığı katliamın ardından Lübnan’a karadan saldırması, İran’ın Tel Aviv’e füze yağdırması ve yaşanan diğer güncel gelişmeler kritik MGK’da ele alınacak. Orta Doğu’da gerilim tırmanırken Türkiye’nin pozisyonu, olası risk, tehdit ve tedbirler masaya yatırılacak.