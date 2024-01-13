13 Ocak 2024, Cumartesi
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Son yılların en kritik güvenlik zirvesi! Merakla beklenen yazılı açıklama geldi: Teröristan'ın kurulmasına izin vermeyeceğiz
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda 9 askerimizin şehit olmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile yapılan kritik Güvenlik Toplantısı sona erdi. Toplantıda bölgeye kapsamlı bir harekat planı masaya yatırılırken toplantıya ilişkin bir de yazılı açıklama geldi. Açıklamada Türkiye'nin güneyinde Teröristan'ın kurulmasına izin verilmeyeceğine vurgu yapılırken "Bölücü alçaklardan her damla kanın hesabını soracağız" ifadeleri kullanıldı.