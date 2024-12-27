Türkiye, kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında bir çuval içerisinde cesedi bulunan Narin Güran davasına kilitlendi. 2'nci duruşmada 2. güne girilirken, sanık kürsüsüne cinayetin bir numaralı şüphelisi amca Salim Güran çıktı. Güran son savunmasını yaparken, bir kez daha Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti. A Haber ekipleri de davayı anbean takip ederken; A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında Salim'in savunmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Almaçayır, basını suçlayan Amca Güran'a da yanıt verirken "A Haber ve diğer basın kurumları ortaya konan delilleri ekrana taşıdı. Yani her 2 taraf için de ortada ne bilgi belge varsa hepsini ekrana getirdik." dedi.

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