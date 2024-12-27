27 Aralık 2024, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Son savunmasında basını suçlayan Salim Güran'a canlı yayında cevap
Son savunmasında basını suçlayan Salim Güran’a canlı yayında cevap

Son savunmasında basını suçlayan Salim Güran'a canlı yayında cevap

Ramazan Almaçayır
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2024 10:54
Türkiye, kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında bir çuval içerisinde cesedi bulunan Narin Güran davasına kilitlendi. 2'nci duruşmada 2. güne girilirken, sanık kürsüsüne cinayetin bir numaralı şüphelisi amca Salim Güran çıktı. Güran son savunmasını yaparken, bir kez daha Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti. A Haber ekipleri de davayı anbean takip ederken; A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında Salim'in savunmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Almaçayır, basını suçlayan Amca Güran'a da yanıt verirken "A Haber ve diğer basın kurumları ortaya konan delilleri ekrana taşıdı. Yani her 2 taraf için de ortada ne bilgi belge varsa hepsini ekrana getirdik." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son savunmasında basını suçlayan Salim Güran’a canlı yayında cevap
Basını suçlayan Salim Güran’a canlı yayında cevap
Basını suçlayan Salim Güran'a canlı yayında cevap
Bugün karar verilecek mi? A Haber takipte
Bugün karar verilecek mi? A Haber takipte
İstanbul’da sabah trafiği!
İstanbul'da sabah trafiği!
Sıla bebek davasında ara karar!
Sıla bebek davasında ara karar!
Narin cinayetinde karar günü! Sanıklar adliyede
Narin cinayetinde karar günü! Sanıklar adliyede
Cinayet itirafı 2. duruşmanın 2. gününde gelecek mi?
Cinayet itirafı 2. duruşmanın 2. gününde gelecek mi?
14 saat süren 2. duruşma sona erdi!
14 saat süren 2. duruşma sona erdi!
Narin davasında kim ne dedi? Çelişkili ifadalere hakimden tepki
Narin davasında kim ne dedi? Çelişkili ifadalere hakimden tepki
Bakan Yerlikaya, Iraklı mevkidaşı ile görüştü!
Bakan Yerlikaya, Iraklı mevkidaşı ile görüştü!
Duruşma salonunda neler yaşanıyor?
Duruşma salonunda neler yaşanıyor?
Mahkeme salonunda gerginlik!
Mahkeme salonunda gerginlik!
Bu işi uzatmaya çalışıyorlar!
Bu işi uzatmaya çalışıyorlar!
Daha Fazla Video Göster