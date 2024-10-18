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Son nefeste savaş! Sinvar suikastının perde arkası A Haber’de

Son nefeste savaş! Sinvar suikastının perde arkası A Haber’de

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 11:21
Hamas lideri Yahya Sinvar, İsrail’in düzenlediği saldırıda şehit edildi. Sinvar’ın son nefesinde bile mücadele etmesi drone düşürmeye çalışması İsrail’e karşı verilen mücadelenin kanıtı oldu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
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