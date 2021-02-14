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Son kez İBB önünde! Kadir Topbaş'a veda...

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Giriş: 14.02.2021 13:02
Güncelleme:14.02.2021 13:06
İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Tüm Türkiye'yi üzen vefat haberinin ardından 3 dönem hizmet verdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Ayrıca Kadir Topbaş için Beyoğlu Belediyesi'nde tören düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş, uzun süredir koronavirüsü tedavisi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

3 DÖNEM HİZMET VERDİĞİ İBB'DE KADİR TOPBAŞ İÇİN TÖREN

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş için yarın İBB'nin Saraçhane Yerleşkesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İBB eski Başkanı Kadir Topbaş için Beyoğlu Belediyesi'nde tören düzenlendi.

BAŞKAN ERDOĞAN RİZE'DEKİ PROGRAMINI YARIDA BIRAKTI

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü. Topbaş'ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

ÖĞLE NAMAZINDA FATİH CAMİİ'NDE

Kadir Topbaş için yarın öğlen namazı vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. Topbaş'ın, Fatih Camii haziresine defnedileceği kaydedildi. Cenaze törenine Başkan Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

EVİNİN YAKININDAKİ CAMİİDE KADİR TOPBAŞ İÇİN SELA

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın Büyükçekmece'deki evinde sessizlik hakim olurken, evinin yakınındaki camide sela okundu.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Topbaş'ın ölüm haberini alan devlet protokolü ve yakınları hastaneye akın ederken, Büyükçekmece Güzelce'deki evinde ise sessizlik hakim oldu. Kadir Topbaş'ın evinin yakındaki camide sela okundu.

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