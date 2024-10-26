Son gününde de ziyaretçi akını! Savunma araçları hayran bıraktı

İstanbul'da kapılarını açan 'Saha EXPO Savunma Fuarı', hafta boyu ziyaretçi akınına uğradı. Son gününde de yine büyük ilgi gördü. Fuara gelenler, yerli ve milli savunma araçlarına, yani gurur tablosuna hayran kaldı.

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