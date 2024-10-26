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Son gününde de ziyaretçi akını! Savunma araçları hayran bıraktı

Son gününde de ziyaretçi akını! Savunma araçları hayran bıraktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.10.2024 23:17
İstanbul'da kapılarını açan 'Saha EXPO Savunma Fuarı', hafta boyu ziyaretçi akınına uğradı. Son gününde de yine büyük ilgi gördü. Fuara gelenler, yerli ve milli savunma araçlarına, yani gurur tablosuna hayran kaldı.
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Son gününde de ziyaretçi akını! Savunma araçları hayran bıraktı
Son gününde de ziyaretçi akını! Savunma araçları hayran bıraktı
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