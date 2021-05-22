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Son dönemde provokasyonlar neden arttı? Millet İttifakı ne yapmayı hedefliyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.05.2021 14:57
Güncelleme:22.05.2021 15:05
Bir yanda provokatörlerin eş zamanlı provokasyonları var. Bir yanda Millet İttifakı'nın nefret dili. Aynı zamanda seçimlerde kirli pazarlıklarda da ortaya çıkmaya başladı. Tüm bunların yanı sıra bir yandan da milletin kanalı A Haber hedef alınıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İkizdere ziyareti de provokasyon mu? Bir de vatandaşa atılan yumruk var. “Vatandaşın yanındayım” diyerek vatandaşı darp etmek çelişki değil mi? Bu organize kaos planının arkasında ne var? Kimler bu işin içinde? FETÖ ve PKK üzerinden yapılan saldırılar ne anlama geliyor? Millet ittifakı bu provokasyonların neresinde? Millet ittifakı provokasyonlarla neyi amaçlıyor? Yeni sokak eylemleri başlatma çabası mı var? Gelişmeleri AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, MHP MYK üyesi Nevzat Ünlütürk ve Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
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