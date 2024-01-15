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Son Dakika:Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2024 23:06
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Sınır ötesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait 23 hedef imha edildi.
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Son Dakika:Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı!
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