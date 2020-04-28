Zeytinburnu açıklarında onlarca gemi koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor
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28.04.2020
Koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerle birlikte ülkeler arası ticaretin azalmasıyla yük bulamayan gemiler, Zeytinburnu açıklarına demirledi. Gemilerdeki personelin ihtiyaçları acentelere ait küçük teknelerle yapılıyor.
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