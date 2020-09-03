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Son dakika: Yunanistan'ın uluslararası hukuk ihlali A Haber kameralarına yansıdı

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Giriş: 03.09.2020 21:43
Güncelleme:03.09.2020 21:43
Son dakika haberleri... Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni adım attı. Atış eğitimleri için 2 yeni navtex yayınlandı. A Haber ekibi de Meis Adası'ndaki gelişmeleri yakından takip etmek için sıcak bölgede... Yunanistan'ın uluslararası antlaşmalara göre asker bulundurmaması gereken Antalya'nın Kaş ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na asker çıkardığı görüntülendi. İşte Yunan'ın uluslararası hukuku ihlalini ettiği o görüntüler...

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni adım attı. Atış eğitimleri için 2 yeni navtex yayınlandı. A Haber ekibi de Meis Adası'ndaki gelişmeleri yakından takip etmek için sıcak bölgede... Yunanistan'ın uluslararası antlaşmalara göre asker bulundurmaması gereken Antalya'nın Kaş ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na asker çıkardığı görüntülendi. İşte Yunan'ın uluslararası hukuku ihlalini ettiği o görüntüler...

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