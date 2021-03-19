Son dakika: Yunanistan'dan görülmemiş vicdansızlık! Ellerini kelepçeleyip ölüme terk ettiler

Son dakika haberi...İzmir'in Çeşme ilçesinden botla Sakız Adası'na geçmeye çalışan ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 sığınmacı yaşamını yitirdi, 3 kişi kurtarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin yaptığı açıklamada : "Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darbedip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı. Sahil Güvenliğimiz 02.55’te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor. " dedi.

Boğaz Adası açıklarında bir grup sığınmacının denizde olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sığınmacılardan 3'ünün hayatını kaybettiği belirlendi, ekipler tarafından 3 kişi kurtarıldı.

Şiddetli rüzgar ve sağanağın etkili olduğu bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kayıp olduğu belirtilen 1 kişi için arama çalışmalarına hava ve denizden devam ediyor.

Cenazeler, otopsi için Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine götürüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaşanan felaketle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 'Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı. Sahil Güvenliğimiz 02.55'te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor' dedi.

ELLERİ KELEPÇEYLE BAĞLANMIŞ

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Boğaz Adası mevkisinde Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından denize atılarak geri itilen 7 kişi için arama kurtarma çalışması yürütüldüğü belirtildi.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca Boğaz Adası'nda tespit edilen 2 sığınmacı ile denizdeki 2 kişinin kurtarıldığı bildirilen açıklamada, 2 sığınmacının cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

Denizden kurtarılan sığınmacılardan birinin kaldırıldığı hastanede öldüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Alınan ilk ifadeler doğrultusunda, Yunanistan unsurlarınca elleri plastik kelepçelerle bağlanıp darp edilerek eşyalarına el konan sığınmacıların, herhangi bir can salı ve botu olmaksızın doğrudan denize atıldıkları öğrenilmiştir"

Açıklamada, kaybolan 1 sığınmacıyı arama faaliyetlerinin 4 sahil güvenlik botu, 1 dalış timi ve 1 helikopterle devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili Çeşme Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma başlatılmıştır.