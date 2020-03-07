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07.03.2020

Yunan vekil, ülkesinin göçmenlere olan sert tutumunu A Haber’de ele aldı

Yunanistan’ın göçmenlere karşı uyguladığı şiddet gün geçtikçe artıyor. Ülkenin göçmenlere olan sert tutumuna, kendi içinden de tepkiler gelmeye devam ediyor. Dedeağaç milletvekili Yannis Delis Atina’nın göçmen zulmünü A Haber aracılığıyla eleştirdi. Delis, "Türk ve Yunanlılar yüzyıllardır yan yana yaşıyor. Yunanistan’da bazı ırkçı söylemler var ancak bunlar çoğunluğu teşkil etmiyor. Biz Türk ve Yunanlıların birlikte dostça yaşayabileceğini kanıtlamaya çalışıyoruz." ifadesinde bulundu.

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Göçmenlerin suçsuz olduğunu vurgulayan Yunan vekil Yannis Delis:

"Şu anda insanlar sınırı geçmeye ve bizim topraklarımıza girmeye çalışıyor. AB ve BM'nin şu anda bir mülteci düzenlemesi yapması gerekiyor. Bu insanlar ile bu kurumlar ilgilenmelidir ve mülteciler gidecekleri yere kadar AB ve BM tarafından taşınmalıdır. Bölgedeki insani krizi çözmek için Yunan ve Türk vatandaşları bu savaş kurbanı insanları birlikte desteklemelidir ki zaten Türk ve Yunan halkları bu insanlara birlikte yardım etmeye çalışıyor. Türk ve Yunanlılar yüzyıllardır yan yana yaşıyor. Yunanistan'da bazı ırkçı söylemler var ancak bunlar çoğunluğu teşkil etmiyor. Biz Türk ve Yunanlıların birlikte dostça yaşayabileceğini kanıtlamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

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