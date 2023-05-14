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Son dakika: YSK: Oy verme işlemi sorunsuz tamamladı! Seçim yasakları ne zaman kalkacak?

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Giriş: 14.05.2023 17:19
Son dakika haberleri… Türkiye genelinde sandıklar saat 17.00’de tamamlandı ve oy sayma işlemi başladı. Yüksek Seçim Kurulu yaptığı son dakika açıklamasında, “YSK: Oy verme işlemi sorunsuz tamamladı.” ifadelerini kullandı.
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