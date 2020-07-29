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Son dakika: Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonu başladı: 8 PKK'lı öldürüldü! İşte ilk görüntüler

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Giriş: 29.07.2020 13:20
Güncelleme:29.07.2020 13:25
İçişleri Bakanlığınca, Tunceli'de "Yıldırım-4 Munzur-Kutu" operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden bin 6 personel görev alıyor. Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi, 24 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, detayları canlı yayında aktardı.
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonu başladı: 8 PKKlı öldürüldü İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI: YILDIRIM-4 MUNZUR-KUTU OPERASYONU BAŞLADI: 8 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
İşte Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonundan ilk görüntüler İŞTE YILDIRIM-4 MUNZUR-KUTU OPERASYONUNDAN İLK GÖRÜNTÜLER
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonu başladı: 8 PKKlı öldürüldü İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI: YILDIRIM-4 MUNZUR-KUTU OPERASYONU BAŞLADI: 8 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonu başladı
Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonu başladı
İşte Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonundan ilk görüntüler
İşte Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonundan ilk görüntüler
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Operasyon başladı
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Operasyon başladı
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