Son dakika: Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonu başladı: 8 PKK'lı öldürüldü! İşte ilk görüntüler

İçişleri Bakanlığınca, Tunceli'de "Yıldırım-4 Munzur-Kutu" operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden bin 6 personel görev alıyor. Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi, 24 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, detayları canlı yayında aktardı.