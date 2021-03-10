Son dakika haberi... Erciyes Üniversitesitesi tarafından geliştirilen yerli aşının faz-2 aşamasının ikinci dozu gönüllülere uygulanıyor. Detayları A Haber muhabiri Engin Gökdemir aktardı. Peki yerli aşı ne zaman hazır olacak? Faz-3 aşamasına ne zaman geçilir? Ne zaman uygulanmaya başlayacak? Acil kullanımla başlayabilir mi? Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, canlı yayınında çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Erciyes Üniversitesitesi tarafından geliştirilen yerli aşının faz-2 aşamasının ikinci dozu gönüllülere uygulanıyor. Detayları A Haber muhabiri Engin Gökdemir aktardı. Peki yerli aşı ne zaman hazır olacak? Faz-3 aşamasına ne zaman geçilir? Ne zaman uygulanmaya başlayacak? Acil kullanımla başlayabilir mi? Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, canlı yayınında çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.