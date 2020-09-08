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Son dakika: Van'da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Van İlinde Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 40 personel görev alıyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik canlı yayında aktardı.
İçişleri Bakanlığınca Van İlinde Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 40 personel görev alıyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik canlı yayında aktardı.