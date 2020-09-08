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Son dakika: Van'da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldı

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Giriş: 08.09.2020 10:07
Güncelleme:08.09.2020 10:32
İçişleri Bakanlığınca Van İlinde Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 40 personel görev alıyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik canlı yayında aktardı.

İçişleri Bakanlığınca Van İlinde Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 40 personel görev alıyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik canlı yayında aktardı.

Vanda Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldı VAN'DA YILDIRIM-10 NORDUZ OPERASYONU BAŞLATILDI

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