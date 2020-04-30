Son dakika: Uzman isim canlı yayında son 3 günlük koronavirüs verilerini yorumladı ve uyardı: Normalleşmeyi konuşmakla kalırız |Video

Son dakika haberi... Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son 3 günlük koronavirüs vaka sayılarını A Haber canlı yayınında yorumlayıp vatandaşları uyardı. İlhan, "Normalleşmeyi konuşuruz ama konuşmakla kalırız daha baya bir konuşuruz" ifadelerini kullanarak kurallara uyulmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son 3 günlük koronavirüs vaka sayılarını A Haber canlı yayınında yorumlayıp vatandaşları uyardı. İlhan, "Normalleşmeyi konuşuruz ama konuşmakla kalırız daha baya bir konuşuruz" ifadelerini kullanarak kurallara uyulmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

EN YÜKSEK VAKA SAYISINA ULAŞTIK

Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son rakamları yorumlayarak, "Aslında bu genelde bütün dünyada yaşanan bir yaklaşım dikkat ederseniz Avrupa'da benzer bir süreç devam ediyor. Salgınla ilgili insanlar sıkılıyorlar. Haliyle insanoğlu evde kalmak istemiyor. Kimimizin işi aksadı. 65 yaş üzeri esnaf olan arkadaşlarımız var büyüklerimiz var. Kıra gitmek isteyen insanlar var. Ramazanı memlekette tatil merkezinde geçirmek isteyen insanlarımız var. Ama geldiğimiz noktada 11 Nisan tarihinde en yüksek vaka sayısına ulaştık çok şükür. Bundan sonraki aşamaya geldiğimizde ise aşağı doğru vaka sayısında azalma var." ifadelerini kullandı.

NORMALLEŞMEYİ KONUŞMAKLA KALIRIZ!

İlhan, rehavete kapılmamanın çok önemli olduğunu söyleyerek, "Açıkçası vatandaşlarımız bu kurallara uymazsa normalleşmeyi konuşuruz ama konuşmakla kalırız daha baya bir konuşuruz. O yüzden vatandaşlarımızın kurallara uymaya devam etmesi gerekiyor." dedi.