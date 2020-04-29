Son dakika: Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar uzatıldı! Öğrenciler üst sınıfa nasıl geçecek? LGS yapılacak mı? LGS ertelenecek mi? | Video

Son dakika haberi... Milyonlarca öğrenci ve ailenin merakla beklediği okullar açılacak mı? Uzaktan eğitim mi devam edecek sorusuna yanıt geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarını eğitim uzmanı Nazik Kösegil, A Haber’de yorumladı. Peki, öğrenciler üst sınıfa nasıl geçecek? LGS yapılacak mı? LGS ertelenecek mi? LGS yapılırsa nasıl ve hangi koşullarda yapılacak? İşte tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı.



Bakan Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini bildirdi.

Selçuk, şöyle konuştu:

"13 Nisan 2020'den itibaren EBA canlı sınıf uygulamasında ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin sadece 150 bini ilk hafta yapıldı, ikinci hafta ise bu ders sayısı 500 bin oldu. Bu derslerin yaklaşık 200 binini ise hafta sonu yaparak eğitime yeni bir zaman boyutu da kazandırmış olduk."



"ÖĞRENCİLER NOT ORTALAMALARI KAÇ OLURSA OLSUN ÜST SINIFA GEÇECEK"

Selçuk, "LGS tarihiyle ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak." dedi.

Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notların geçerli olacağını belirten Bakan Selçuk, "Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek." açıklamasında bulundu.