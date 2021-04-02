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Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması! Bakan Karaismailoğlu A Haber'e konuştu

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Giriş: 02.04.2021 17:07
Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber'de Kanal İstanbul açıklamasında bulundu. Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul için 2021'de adım atılacağını ifade ederken, Sabiha Gökçen Metrosu için de tarih verdi. Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattının Haziran ayında açılmasını planladıklarını söylerken, Türkiye genelindeki çalışmalarda gelinen son noktayı da aktardı. İşte Karaismailoğlu'nun son dakika açıklamalarından öne çıkanlar...
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması!
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması!
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