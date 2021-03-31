31 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: TÜSİAD yine siyasete müdahale etti! Türk siyasetine dizayn hamlesi mi? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: Can çıkar huy çıkmaz!

Son dakika: TÜSİAD yine siyasete müdahale etti! Türk siyasetine dizayn hamlesi mi? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: Can çıkar huy çıkmaz!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.03.2021 13:07
Güncelleme:31.03.2021 13:10
Son dakika haberi... TÜSİAD yine siyasete müdahale sinyalleri veriyor. Cumhuriylet ve Sözcü gazetesindeki manşetler eski Türkiye'yi hatırlatan cümleler karşımıza çıkıyor. Peki 1970'li yılların ruhuyla atılan bu manşetlerin arka planında ne var? Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
TÜSİAD yine siyasete müdahale etti! TÜSİAD YİNE SİYASETE MÜDAHALE ETTİ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TÜSİAD yine siyasete müdahale etti!
TÜSİAD yine siyasete müdahale etti!
AYM'de süreç nasıl işleyecek?
AYM'de süreç nasıl işleyecek?
Eksi 80 derecede saklanıyor!
Eksi 80 derecede saklanıyor!
2,8 milyon doz Alman aşısı Türkiye'de
2,8 milyon doz Alman aşısı Türkiye'de
Bakan Pakdemirli açıkladı
Bakan Pakdemirli açıkladı
Gergerlioğlu'na AYM'den ret
Gergerlioğlu'na AYM'den ret
Sözcü araştırmadan haber yaptı!
Sözcü araştırmadan haber yaptı!
Yeni tavsiye kararları alınacak mı?
Yeni tavsiye kararları alınacak mı?
Bakan Soylu duyurdu
Bakan Soylu duyurdu
İlk kez duyuruldu! İşte yerli aşının üretim tarihi...
İlk kez duyuruldu! İşte yerli aşının üretim tarihi...
Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber'de 90'lı yıllardaki değişimi anlattı!
Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber'de 90'lı yıllardaki değişimi anlattı!
90'lar ve 21. yüzyıl CHP'si arasındaki fark! Sorunlar çözülünce teşekkür edenler gitti her başarıyı hedef alanlar geldi
90'lar ve 21. yüzyıl CHP'si arasındaki fark! Sorunlar çözülünce teşekkür edenler gitti her başarıyı hedef alanlar geldi
Daha Fazla Video Göster