Son dakika haberi... TÜSİAD yine siyasete müdahale sinyalleri veriyor. Cumhuriylet ve Sözcü gazetesindeki manşetler eski Türkiye'yi hatırlatan cümleler karşımıza çıkıyor. Peki 1970'li yılların ruhuyla atılan bu manşetlerin arka planında ne var? Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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