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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları Son dakika: TÜSİAD yine siyasete müdahale etti! Türk siyasetine dizayn hamlesi mi? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: Can çıkar huy çıkmaz! Son dakika: TÜSİAD yine siyasete müdahale etti! Türk siyasetine dizayn hamlesi mi? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: Can çıkar huy çıkmaz! Giriş: 31.03.2021 13:07 Güncelleme:31.03.2021 13:10 Son dakika haberi... TÜSİAD yine siyasete müdahale sinyalleri veriyor. Cumhuriylet ve Sözcü gazetesindeki manşetler eski Türkiye'yi hatırlatan cümleler karşımıza çıkıyor. Peki 1970'li yılların ruhuyla atılan bu manşetlerin arka planında ne var? Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. DİĞER