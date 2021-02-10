- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Türkiye'nin uzay hamlesi! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin uzay hamlesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Türkiye'yi uzayda bir üst lige taşımayı hedefliyoruz" dedi. Bakan Varank uzay insanlarına Türkçe isim verilmek istendiğini de dile getirdi. . Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin uzay hamlesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Türkiye'yi uzayda bir üst lige taşımayı hedefliyoruz" dedi. Bakan Varank uzay insanlarına Türkçe isim verilmek istendiğini de dile getirdi.