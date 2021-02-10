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Son dakika: Türkiye'nin uzay hamlesi! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan önemli açıklamalar

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Giriş: 10.02.2021 10:54
Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin uzay hamlesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Türkiye'yi uzayda bir üst lige taşımayı hedefliyoruz" dedi. Bakan Varank uzay insanlarına Türkçe isim verilmek istendiğini de dile getirdi. . Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin uzay hamlesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Türkiye'yi uzayda bir üst lige taşımayı hedefliyoruz" dedi. Bakan Varank uzay insanlarına Türkçe isim verilmek istendiğini de dile getirdi.
Son dakika: Bakan Varanktan Türkiyenin uzay hamlesi hakkında önemli açıklamalar SON DAKİKA: BAKAN VARANK'TAN TÜRKİYE'NİN UZAY HAMLESİ HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
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