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Türkiye'den 'soykırım' hamlesi! ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı |Video

A Haber
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Giriş: 25.04.2021 00:38
Güncelleme:25.04.2021 00:43
ABD Başkan Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklaması nedeniyle Türk Dışişlerine çağrılan ABD Büyükelçisi Satterfield'a Türkiye'nin tepkisi iletildi. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.

SON DAKİKA HABERİ | ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kullanması sonrası ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri'ne çağrıldı.

Satterfield'a Türkiye'nin güçlü tepkisi iletildi.



Dışişeri Bakanlığından yapılan açıklamada "ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak bugün (24 Nisan) yaptığı açıklama sonrasında, ABD Büyükelçisi David Satterfield bu akşam Bakanlığımıza çağırılmıştır. Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edilen Büyükelçi Satterfield'a, sözkonusu açıklamaya ilişkin güçlü tepkimiz iletilmiştir." denildi.

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