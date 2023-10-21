Son dakika | Türkiye'den Gazze için yoğun diplomasi trafiği! Son durum ne? Bakan Fidan canlı yayında değerlendiriyor

Son dakika haberi... Türkiye, İsrail'in 14 gündür soykırım yaptığı Gazze'deki katliamın son bulması için yoğun bir diplomasi yürüttü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin-İsrail gündemine dair sıcak gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi. Bakan Fidan açıklamalarında savaşın taraflarıyla temas halinde bulunduklarını ifade etti. Bakan Fiidan Avrupa ülkelerinin ikiyüzlü tavrını eleştirerek "Ukrayna'ya getirilen argüman Filistin için de getirilmeli" dedi.

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