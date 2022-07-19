Son dakika: Türkiye'den flaş F-16 açıklaması! ABD'ye önemli uyarı: Aklıselim olunmalı

Son dakika haberleri... Yunanistan, Türkiye'nin ABD'den F-16 almasına karşı çıkmaya çalışırken ABD Kongresi'ni kışkırtmak için de elinden geleni yapıyor. ABD'nin tahriklere kapılmaması gerektiğini belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Temennimiz aklıselimin hakim olması, makul, mantıklı çözümlerin ortaya çıkmasıdır." ifadelerine yer verdi.

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