14 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Türkiye'den Azerbaycan'a destek Ermenistan'a gözdağı!

Son dakika: Türkiye'den Azerbaycan'a destek Ermenistan'a gözdağı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.07.2020 20:17
Güncelleme:14.07.2020 20:17
Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Dost ve kardeş Azerbaycan'a karşı Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınadığımızı söylemek istiyorum. Şehit olanlara Allah'tan rahmet yaralananlara şifalar diliyorum. Karabağa'da Ermenistan'ın pervasız saldırılarıyla çatışmaya dönüşmesinden şüpheliyiz. Bu durum olayın herhangi bir sınır ihlali çatışması değil, doğrudan Azerbaycan'a yönelik doğrudan taarruz olduğunu göstermektedir. Bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir. Tüm imkanlarımızla dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulundu:

BU SALDIRI ERMENİSTAN'IN ÇAPINI AŞAN BİR HADİSEDİR

Ermenistan ve Azerbaycan arasında da devam eden bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyla ilgili de birkaç kelam etmeden sözlerimi bitiremeyeceğim. Ecdadın asırlar boyunca bu görevi Kafkaslar'da neyse yine yerine getirmeye devam edeceğiz. Dost ve kardeş Azerbaycan'a karşı Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınadığımızı söylemek istiyorum. Şehit olanlara Allah'tan rahmet yaralananlara şifalar diliyorum. Karabağa'da Ermenistan'ın pervasız saldırılarıyla çatışmaya dönüşmesinden şüpheliyiz. Bu durum olayın herhangi bir sınır ihlali çatışması değil, doğrudan Azerbaycan'a yönelik doğrudan taarruz olduğunu göstermektedir. Bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir.

Türkiye kadim dostluk bağları ve kardeşlik ilişkileri bulunduğu Azerbaycan'a her türlü saldırı karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir. Dünyadaki bütün ilişkilerimizi bu doğrultuda seferber etmek boynumuzun borcudur. Kendi toprakları içindeki siyasi, ekonomik, koronavirüs salgınından kaynaklanan sağlık, altyapı gibi çok sayıda sorununu çözemeyen ülkenin böyle bir saldırganlığa girmesi her şeyden önce kendi halkına saygısızlıktır. Ülkemizde çalışan binlerce Ermeni'nin bu tutumdan rahatsız olduklarına inanıyorum.

Tüm imkanlarımızla dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Şehadet mertebesine eren Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

İletişim Başkanlığı'ndan tüyleri diken diken eden 15 Temmuz paylaşımı
İletişim Başkanlığı'ndan tüyleri diken diken eden 15 Temmuz paylaşımı
Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'tan kritik görüşme
Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'tan kritik görüşme
Günlük yeni vaka sayısı binin altına indi
Günlük yeni vaka sayısı binin altına indi
Türkiye'den Azerbaycan'a destek Ermenistan'a gözdağı!
Türkiye'den Azerbaycan'a destek Ermenistan'a gözdağı!
Başkan Erdoğan: Dünyada örneği yok
Başkan Erdoğan: Dünyada örneği yok
Erdoğan'dan Ayasofya çıkışı: 1934'de kimler müzeye çevirdi?
Erdoğan'dan Ayasofya çıkışı: 1934'de kimler müzeye çevirdi?
Başkan Erdoğan: Salgının zirve dönemini...
Başkan Erdoğan: Salgının zirve dönemini...
İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel üç boyutlu video
İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel üç boyutlu video
Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması
Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması
FETÖ’nün arkasındaki karanlık odaklar
FETÖ’nün arkasındaki karanlık odaklar
Kılıçdaroğlu'na Man adası cezası
Kılıçdaroğlu'na "Man adası" cezası
PKK'ya karşı Yıldırım-1 Cudi operasyonu başlatıldı
PKK'ya karşı "Yıldırım-1 Cudi" operasyonu başlatıldı
Daha Fazla Video Göster