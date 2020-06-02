Son dakika: Türkiye’de neler oluyor? Son dönemde artan provokatif eylemlerin arkasında kimler var? |Video

Son dakika haberi... CHP’lilerin darbe söylemi, İzmir’de camiden yapılan provokasyon ve bunun gibi birçok provokasyon eylemleri... Son dönemde artan provokatif eylemlerin arkasında kimler var? Türkiye'de neler oluyor? AK Parti Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, TBMM’de A Haber canlı yayınında Ankara haber koordinatörü Fatih Atik’in sorularını yanıtladı.

CHP'lilerin darbe söylemi, İzmir'de camiden yapılan provokasyon ve bunun gibi birçok provokasyon eylemleri... Son dönemde artan provokatif eylemlerin arkasında kimler var? Türkiye'de neler oluyor? AK Parti Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, TBMM'de A Haber canlı yayınında Ankara haber koordinatörü Fatih Atik'in sorularını yanıtladı.

AK Parti Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey: Türkiye'de inanılmaz bir başarı hikayesi var. Tüm dünyanın ilgiyle izlediği bir Türkiye var. Bu da birilerini rahatsız ediyor.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay: Türkiye üzerinden bir takım kirli senaryolar uygulanmaya çalışılıyor. Sosyal medya kullanılarak yapılıyor. Olmayan senaryo üretiyorlar. Sanki bir erken seçim varmış gibi seçim söylemlerini gündeme getiriyorlar