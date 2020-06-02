02 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Türkiye’de neler oluyor? Son dönemde artan provokatif eylemlerin arkasında kimler var? |Video

Son dakika: Türkiye’de neler oluyor? Son dönemde artan provokatif eylemlerin arkasında kimler var? |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.06.2020 13:16
Son dakika haberi... CHP’lilerin darbe söylemi, İzmir’de camiden yapılan provokasyon ve bunun gibi birçok provokasyon eylemleri... Son dönemde artan provokatif eylemlerin arkasında kimler var? Türkiye'de neler oluyor? AK Parti Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, TBMM’de A Haber canlı yayınında Ankara haber koordinatörü Fatih Atik’in sorularını yanıtladı.

CHP'lilerin darbe söylemi, İzmir'de camiden yapılan provokasyon ve bunun gibi birçok provokasyon eylemleri... Son dönemde artan provokatif eylemlerin arkasında kimler var? Türkiye'de neler oluyor? AK Parti Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, TBMM'de A Haber canlı yayınında Ankara haber koordinatörü Fatih Atik'in sorularını yanıtladı.

AK Parti Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey: Türkiye'de inanılmaz bir başarı hikayesi var. Tüm dünyanın ilgiyle izlediği bir Türkiye var. Bu da birilerini rahatsız ediyor.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay: Türkiye üzerinden bir takım kirli senaryolar uygulanmaya çalışılıyor. Sosyal medya kullanılarak yapılıyor. Olmayan senaryo üretiyorlar. Sanki bir erken seçim varmış gibi seçim söylemlerini gündeme getiriyorlar

Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeliden erken seçim açıklaması SON DAKİKA: MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'DEN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI
Son dakika: Erken seçim çağrılarının perde arkasındaki amaç ne? Milletvekilleri canlı yayında değerlendirdi |Video SON DAKİKA: ERKEN SEÇİM ÇAĞRILARININ PERDE ARKASINDAKİ AMAÇ NE? MİLLETVEKİLLERİ CANLI YAYINDA DEĞERLENDİRDİ |VİDEO
Darbelerin kazananı kimler oldu? CHPnin darbe imaları ne anlama geliyor? |Video DARBELERİN KAZANANI KİMLER OLDU? CHP'NİN DARBE İMALARI NE ANLAMA GELİYOR? |VİDEO
CHP, camilerden Çav Bella çalınmasına sevinen Banu Özdemire sahip çıktı CHP, CAMİLERDEN ÇAV BELLA ÇALINMASINA SEVİNEN BANU ÖZDEMİR'E SAHİP ÇIKTI

Provokatif eylemlerin arkasında kimler var?
Provokatif eylemlerin arkasında kimler var?
Pascal Nouma Türk polisini örnek gösterdi
Pascal Nouma Türk polisini örnek gösterdi
Bakanlık 81 ile resmi yazı gönderdi! Bugünden itibaren...
Bakanlık 81 ile resmi yazı gönderdi! Bugünden itibaren...
Toplu taşımayı kullananlara hayati uyarı!
Toplu taşımayı kullananlara hayati uyarı!
Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 98'i muvazzaf 118 şüpheli...
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 98'i muvazzaf 118 şüpheli...
Komandolardan PKK/YPG'ye darbe
Komandolardan PKK/YPG'ye darbe
ABD'deki isyanda FETÖ ve PKK'nın izlerine rastlandı
ABD'deki isyanda FETÖ ve PKK'nın izlerine rastlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Tuğba hemşire paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Tuğba hemşire paylaşımı
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde camiye alçak saldırı
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde camiye alçak saldırı
TRT World Yapımcısı Donovan, Amerikan polisinin şiddetini gözler önüne serdi
TRT World Yapımcısı Donovan, Amerikan polisinin şiddetini gözler önüne serdi
CHP kurultaya gidiyor! Muharrem İnce aday olacak mı?
CHP kurultaya gidiyor! Muharrem İnce aday olacak mı?
Daha Fazla Video Göster