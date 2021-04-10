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Son dakika: Türkiye sınırında 100 metrelik tünel! Mehmetçik Reyhanlı'da tespit etti: 24 mülteci yakalandı

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Giriş: 10.04.2021 12:13
Güncelleme:10.04.2021 12:16
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 100 metre uzunluğunda bir tünelin tespit edildiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilen tünelde ülkemize sızmaya çalışan 24 kişilik mülteci grup da yakalandı. Bölgede yapılan detaylı incelemelerde tünelin bir ucunun Suriye’deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığı belirlendi." ifadelerine yer verildi.
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