Son dakika: Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme: Askeri operasyonları durdurun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurguladı, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu. Çavuşoğlu, Ukrayna için Rusya'ya arabuluculuk teklifini yineledi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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