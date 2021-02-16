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Son dakika: Türkiye faşist Wilders’a karşı harekete geçti! Ankara Başsavcılığı soruşturma başlattı
Son dakika haberi...Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erdoğan'a yönelik paylaşımı dolayısıyla Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Wilders hakkında soruşturma başlatıldı. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.
ERDOĞAN'A YÖNELİK HADDİ AŞAN İFADELERE SORUŞTURMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erdoğan'a yönelik paylaşımı dolayısıyla Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Wilders hakkında soruşturma başlatıldı.
Hollanda'da, İslam karşıtı nefret saçan açıklamalarıyla gündeme gelen Özgürlük Partisi (PVV) başkanı Geert Wilders'in başkan Erdoğan'a yönelik çirkin açıklamaları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
ERDOĞAN'A YÖNELİK HADDİ AŞAN İFADELERE SORUŞTURMA
Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:" Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders nın 15 Şubat 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında Fotoğraf ve yazılı hareket içeren twitter paylaşımlarından dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılıgımızca soruşturma başlatılmıştır."