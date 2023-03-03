03 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika | Türkiye-BAE ticaret anlaşması! Başkan Erdoğan'dan depremzede illere konut sözü: 1 yıl içinde tamamlayacağız

Son dakika | Türkiye-BAE ticaret anlaşması! Başkan Erdoğan'dan depremzede illere konut sözü: 1 yıl içinde tamamlayacağız

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.03.2023 17:26
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Türkiye-BAE ticaret anlaşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada "İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda, kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlayacağız." dedi.
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Pimi çekilmiş el bombaları bıraktı
"Pimi çekilmiş el bombaları bıraktı"
’’Buna boyun eğmeyiz’’
''Buna boyun eğmeyiz''
Meral Akşener masayı dağıttı!
Meral Akşener masayı dağıttı!
Depremler için özel komisyon kuruluyor
Depremler için özel komisyon kuruluyor
Sol partilere destek ziyareti mi?
Sol partilere destek ziyareti mi?
Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz
"Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz"
Büyük İstanbul depremi olacak mı?
Büyük İstanbul depremi olacak mı?
İstanbul’da kaç konut dönüşecek?
İstanbul'da kaç konut dönüşecek?
Akşener çoklu aday mı önerecek?
Akşener çoklu aday mı önerecek?
İYİ Parti masadan kalkıyor mu?
İYİ Parti masadan kalkıyor mu?
Dışkapı Hastanesi için yıkım kararı
Dışkapı Hastanesi için yıkım kararı
Daha Fazla Video Göster