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Son dakika! Türk Yıldızları peş peşe havalandı | Çanakkale'de nefes kesen gösteri

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Giriş: 18.03.2021 16:03
Güncelleme:18.03.2021 16:04
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları Çanakkale semalarında nefes kesen bir gösteri gerçekleştirdi. İşte izleyenlerde hayranlık uyandıran o anlar...

Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından abidenin fuaye alanında bulunan Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinin yer aldığı Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Program kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşma yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz da 106 yıl önce bugün Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini vurguladı.

Çanakkale Savaşları'nın detayları hakkında bilgi veren Oğuz, şunları kaydetti:

"Tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşları, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin vatanı için hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneklerinden biridir. Çanakkale Zaferi, biricik evlatlarını şefkat ve muhabbetle bağrına basıp 'Oğul seni yetiştirdim hizmet eyle vatana, ak sütümü helal etmem saldırmazsan düşmana' diyerek cepheye uğurlayan cefakar anaların ve analarının elini öperek 'Hakkını helal et şefkatli ana, canım feda olsun kutsal vatana' sözleriyle karşılık veren yiğit ve kahraman Mehmetçik'in, tarih sahnesine çıkan ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ile yazdığı destandır."

Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerine ithafen yazdığı şiirin Bahadır Yenişehirlioğlu tarafından seslendirildiği programda, Çanakkale Dumlupınar Camisi İmam Hatibi Ahmet Ünal Kur'an-ı Kerim okudu. Daha sonra İl Müftü Vekili Mehmet Ali Bal tarafından Çanakkale şehitleri için dua edildi.

TBMM Başkanı Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu ve Çanakkale Valisi Aktaş, Şehitlik Anı Defteri'ni imzaladı. Şentop ve beraberindekiler şehitliklere karanfil bırakarak Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ni gezdi.

Program, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerinin deniz karakol uçakları ve helikopterler eşliğinde Çanakkale Boğazı'ndan geçişi ve Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterisiyle sona erdi.

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Savaşları Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, milletvekilleri, şehit yakınları ve gaziler ile 14 dış ülkeden temsilciler de katıldı.

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