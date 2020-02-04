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04.02.2020

Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sıcak bölge İdlib'e askeri sevkıyat |Video

Suriye sınırında sıcak gelişme... Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'e askeri sevkıyat gerçekleştiriyor. Obüs ve tanklar Hatay'ın Suriye'ye sınırı konumundaki Reyhanlı ilçesinden geçti. Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri aktardı.

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