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04.02.2020
Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sıcak bölge İdlib'e askeri sevkıyat |Video
Suriye sınırında sıcak gelişme... Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'e askeri sevkıyat gerçekleştiriyor. Obüs ve tanklar Hatay'ın Suriye'ye sınırı konumundaki Reyhanlı ilçesinden geçti. Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri aktardı.
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