Son dakika: Türk Hava Kuvvetleri Libya'ya gidecek mi? İşte yanıtı

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada 184'e karşı 325 oyla kabul edildi. Toplamda 509 milletvekili oy kullandı. Tezkerenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından akıllara "Mehmetçik Libya'ya ne zaman gidecek? Libya'daki görev alanı neler olacak? Türk Hava Kuvvetleri Libya'ya gidecek mi?" soruları geldi. A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında tüm bu sorulara yanıt verdi.