03 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
03.01.2020

Son dakika: Türk Hava Kuvvetleri Libya'ya gidecek mi? İşte yanıtı

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada 184'e karşı 325 oyla kabul edildi. Toplamda 509 milletvekili oy kullandı. Tezkerenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından akıllara "Mehmetçik Libya'ya ne zaman gidecek? Libya'daki görev alanı neler olacak? Türk Hava Kuvvetleri Libya'ya gidecek mi?" soruları geldi. A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında tüm bu sorulara yanıt verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Türk Hava Kuvvetleri Libya'ya gidecek mi?
Türk Hava Kuvvetleri Libya'ya gidecek mi?
Son dakika: İstanbul'da güvenlik toplantısı
Son dakika: İstanbul'da güvenlik toplantısı
Rusya'dan Süleymani açıklaması: Tansiyon yükselecek
Rusya'dan Süleymani açıklaması: Tansiyon yükselecek
Süleymani'nin öldürülmesi sonrası İngiltere harekete geçti
Süleymani'nin öldürülmesi sonrası İngiltere harekete geçti
MİT'ten Irak'ta film gibi operasyon!
MİT'ten Irak'ta film gibi operasyon!
Albayrak'tan Çanakkale'ye teşekkür mesajı
Albayrak'tan Çanakkale'ye teşekkür mesajı
Albayrak'tan Tekirdağ'a teşekkür mesajı
Albayrak'tan Tekirdağ'a teşekkür mesajı
Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Kasım Süleymani İran adına neler yaptı?
Kasım Süleymani İran adına neler yaptı?
YPG-PKK'nın kritik ismi öldürüldü
YPG-PKK'nın kritik ismi öldürüldü
Başkan Erdoğan, Leyla ile Mecnun tiyatro oyununu izledi
Başkan Erdoğan, "Leyla ile Mecnun" tiyatro oyununu izledi
CHP milli projeleri neden itibarsızlaştırıyor
CHP milli projeleri neden itibarsızlaştırıyor
Daha Fazla Video Göster