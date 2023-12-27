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Son dakika | TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 15:39
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada "12 evladımız şehit oldu. Ama bakın 36 saatte 54 terörist yok edildi. Çünkü bizim bu şehitlerimizin asla kanları yerde kalmayacak." dedi.
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