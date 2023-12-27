27 Aralık 2023, Çarşamba
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Son dakika | TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada "12 evladımız şehit oldu. Ama bakın 36 saatte 54 terörist yok edildi. Çünkü bizim bu şehitlerimizin asla kanları yerde kalmayacak." dedi.