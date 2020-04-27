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Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu: Türk şoförler tekrar yurt dışına çıkabilecek | Video

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27.04.2020
Son dakika haberine göre; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kovid-19 semptomu göstermeyen Türk şoförler, karantina süresi dolmadan Irak ve İran sınır kapıları hariç tekrar yurt dışına çıkabilecek." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kovid-19 semptomu göstermeyen Türk şoförler, karantina süresi dolmadan Irak ve İran sınır kapıları hariç tekrar yurt dışına çıkabilecek." açıklamasında bulundu.

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu: Türk şoförler tekrar yurt dışına çıkabilecek | Video SON DAKİKA: TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN DUYURDU: TÜRK ŞOFÖRLER TEKRAR YURT DIŞINA ÇIKABİLECEK | VİDEO

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları şöyle;

Sağlık kontrollerinde herhangi bir semptom tespit edilmeyen yabancı uyruklu şoförlere ise 72 saat kuralı getirildi. Yabancı uyruklu şoförlerin, her türlü sağlık tedbirlerine uymaları koşuluyla 72 saat içerisinde ülkemizden tekrar çıkış yapmalarını taahhüt etmeleri halinde, 14 günlük karantina süresi uygulanmadan yüklerini bırakmaları için ülke içine girişlerine izin verilecek.

Türkiye açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların girişlerine öncelik verilecek.

İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere, Türk şoförlerin Türkiye'ye girişlerinde Sağlık Bakanlığı birimlerince Kovid-19'a ilişkin herhangi bir semptom tespit edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerinin alınması koşuluyla, 14 günlük karantina süresini beklemeden tekrar yurt dışına çıkış yapabilmesine izin verilecek.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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