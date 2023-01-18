18 Ocak 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: THY Yönetici Zirvesi | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları Yönetici Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "2021 yılı yaraları sardığımız bir yıl olarak kayıtlara girerken 2022 yılı özellikle havacılıkta rekorlar kırdığımız bir yıl olmuştur. Nitekim İstanbul ve Antalya başta olmak üzere ülkemiz havalimanlarından geçen yolcu sayıları bunu açıkça gösteriyor. Devletimiz kasasından bir kuruş çıkmadan yapılan İGA 2022 yılında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.