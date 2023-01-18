Son dakika: THY Yönetici Zirvesi | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları Yönetici Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "2021 yılı yaraları sardığımız bir yıl olarak kayıtlara girerken 2022 yılı özellikle havacılıkta rekorlar kırdığımız bir yıl olmuştur. Nitekim İstanbul ve Antalya başta olmak üzere ülkemiz havalimanlarından geçen yolcu sayıları bunu açıkça gösteriyor. Devletimiz kasasından bir kuruş çıkmadan yapılan İGA 2022 yılında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.

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